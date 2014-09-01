全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/基辅9月1日 - 俄罗斯总统普京周一批评乌克兰政府拒绝与乌东部分裂主义者进行直接政治会谈，他称分裂主义武装正将乌克兰政府军从目前的阵地逼走。
俄塔社（Itar-Tass）引述普京告诉记者的话称：“现在的基辅领导层不想与东部地区进行实质性的政治对话。”
他表示亲俄分裂主义者正试图将乌克兰政府军从现在的阵地赶走，并称政府军向平民目标开火。
普京说：“民兵武装的目的是将这些武装力量和大炮赶走，避免他们向居民区开火。”
乌克兰总统波罗申科周一则指责俄罗斯发动“直接、公开的侵略”，称俄罗斯的行为急剧改变了乌克兰政府军与分裂主义武装之间的力量平衡。
上周乌克兰政府军在与反叛军的交战中遇挫，波罗申科称乌克兰武装力量内部将做出高层人事调整。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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