分析：乌克兰重拳镇压亲俄力量 或引发普京出手干预

路透莫斯科5月27日（记者 Timothy Heritage） - 乌克兰军队重拳打击东部亲俄反叛力量，这倒不会让俄罗斯总统普京感到意外。但若东部冲突失控，可能改变整个形势。

过去两周，随着西方对俄罗斯制裁见效，普京对乌克兰亲欧政权的立场似乎软化，并承诺从俄乌边境撤军。

俄军冲进乌克兰东部进行军事干预的机率较低，普京似乎对迄今在东西对峙中的收获已感满足。

但在一种假设情境下，情况可能发生变化。那就是：若某一起事件导致大量平民丧生，那么俄罗斯国内会要求普京出兵保护讲俄语的乌克兰民众。

眼下乌克兰军队的进攻导致逾50名亲俄分裂主义者丧生，或许还没到情况转折的那一刻，但凸显普京战略固有的危险。

“袖手旁观，什么都不做，会引发国内舆论攻击，指责其任由基辅当局摆布乌克兰的俄罗斯族，”乌克兰分析师阿希（Tim Ash）说。

但他也指出：“俄罗斯若正式干预，则可能招致西方国家对俄罗斯新的制裁。”

至少目前而言，普京似乎排除了出兵的选项，但已引燃民众的的民族主义情绪，开启了“潘多拉魔盒”。

“如果（乌克兰当局的）轰炸和炮击造成众多平民丧生，他（普京）可能选择采取空中军事打击或是地面入侵，”智库卡内基莫斯科中心负责人特列宁（Dmitry Trenin）在乌克兰军队发动军事打击前说。

“这并非普京的本意，但他不能在边境这边眼睁睁看着乌克兰军队摧毁一个城镇。”他说道。

维护硬汉形象

若舆论认为普京对乌克兰的俄语民众不管不顾、或是没做到以暴制暴，普京在国内的硬汉形象可能遭到重大冲击。

但要说普京没料到乌克兰军队在大选刚结束就实施打击，这似乎说不通。

“我觉得这并不令人感到意外，”政治分析师马卡连柯（Boris Makarenko）说，“显然，之前是竞选活动牵制了乌克兰军方的行动。”

但冲突的激烈程度，可能是克里姆林宫始料未及的。在乌克兰军队空袭顿涅茨克机场后，路透记者在那里看到了数十具尸体。

在一定程度上，乌克兰当局在东部的镇压行动，也许对普京反而有利。

将克里米亚纳入俄罗斯版图、乌克兰局势动荡、普京在国内支持率上升，普京似乎对这些成果已经感到满足了。此外，乌克兰加入北约的步伐也有所退缩，而这对普京而言是不容跨越的“红线”。

乌克兰东部反叛力量可能对现状构成威胁，成为刺激普京的因素，因为他们的行动难以预测，导致事态失控的风险加大。

之前乌克兰东部分裂主义者未理会普京关于推迟公投的呼吁。不过难以确定普京当时是真的希望分裂主义者听从，抑或只是向西方国家作出个姿态。

普京尚未就乌克兰大选结果公开发表评论，也没有表态将如何应对乌克兰暴力冲突升级的情况。但克里姆林宫援引普京与意大利总理伦齐通话时的说法称，基辅必须立即停止在乌克兰东部的军事行动。

这番话与普京近日相对温和的论调而言，已经起了变化，令人担心可能等不到波罗申科宣誓就任总统，俄罗斯与乌克兰就会重新陷入新的对峙。

显然，在乌克兰举行选举前，俄罗斯认为波罗申科是“最不坏的”选择。普京此前曾出人意料地表态称，乌克兰选举可能是朝着正确的方向迈进，并表示将与选出的新总统共处。

但波罗申科赢得选举后，乌克兰当局明显变得强硬了。

风险咨询公司IHS称，波罗申科对东部的分裂主义活动采取强硬立场，是为了确保他在公众心目中的合法性，并巩固在选举中赢得的优势。

该公司补充道：“俄罗斯目前似乎并不倾向于出手干预。”

北约指出，尽管有迹象显示部分俄军正从俄乌边境撤离，但在边境附近仍有许多俄军。

只要边境附近还有俄军，俄罗斯军事干预的威胁就仍将存在，虽然这不会是普京的第一选择。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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