普京要求俄议会撤销军事干预乌克兰的授权

路透莫斯科/维也纳6月24日（记者 Kevin Liffey/Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周二请求上议院撤销有关军事干涉乌克兰的授权。俄罗斯上议院之前曾批准普京有权对乌克兰进行军事干涉，以保护乌克兰的俄语居民。

就在普京提出上述请求几分钟前，乌克兰当局称其一架军用直升机被东部的亲俄叛乱力量击落，机上九人很可能已经全部死亡。这是对乌克兰当局及亲俄力量的临时停火协议的最严重违反。

西方对普京的行动表示了谨慎欢迎，认为此举是俄罗斯愿意协助平息乌克兰东部地区局势的迹象之一。

乌克兰总统波罗申科称，这是俄罗斯的“首个实质性举措”。

但随后波罗申科的新闻发言人称，波罗申科对负责安全的官员称，如果乌克兰政府军遭到攻击，那就得“毫不犹豫地开火”，如果反叛力量继续违反停火协议，“则不排除提早结束停火”。

普京称，他现在希望乌克兰启动确保讲俄语的少数民族居民权益的谈判，俄罗斯会继续保护俄语居民。

“宣布停火还不够，”普京在访问维也纳时对记者说。“对问题的实质进行切实的磋商，这至关重要。”

当被问及普京此举是否会降低欧盟周五峰会同意对俄罗斯实施更严厉制裁的可能性时，欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿（Catherine Ashton）的发言人拒绝置评。

美国白宫对普京支持停火表示欢迎，但称其必须采取“实际行动”化解危机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。