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时事要闻 | 2015年 2月 10日 星期二 18:48 BJT

普京称虽面临压力 俄罗斯将奉行独立外交政策

路透莫斯科2月10日 - 俄罗斯总统普京周二称，虽然在今天充满挑战的国际环境下压力重重，俄罗斯将奉行独立外交政策。

在庆祝俄罗斯外交工作者日之际，普京强调俄罗斯外交部、俄各驻外使馆、领事处和其他代表处有效工作非常重要。

“无论俄罗斯联邦面临多少压力，我们将继续奉行独立外交政策，以支持我们人民的基本利益，并维持全球安全和稳定，这是确定无疑的，”普京在致外交官们的电报中称。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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