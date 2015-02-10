普京称虽面临压力 俄罗斯将奉行独立外交政策

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科2月10日 - 俄罗斯总统普京周二称，虽然在今天充满挑战的国际环境下压力重重，俄罗斯将奉行独立外交政策。
在庆祝俄罗斯外交工作者日之际，普京强调俄罗斯外交部、俄各驻外使馆、领事处和其他代表处有效工作非常重要。
“无论俄罗斯联邦面临多少压力，我们将继续奉行独立外交政策，以支持我们人民的基本利益，并维持全球安全和稳定，这是确定无疑的，”普京在致外交官们的电报中称。（完）
编译：程芳 发稿：王琛
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