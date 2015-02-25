普京自诩俄罗斯救星 仍对邻国版图虎视眈眈

路透莫斯科2月23日（记者 Timothy Heritage） - 普京喜欢将自己描绘为俄罗斯的救星，在欧洲和美国，他则被视为对世界新秩序的威胁。

普京在乌克兰的下一步举动，对于俄罗斯、欧洲以及他本人的前途命运来说至关重要。

尽管西方的经济制裁正在伤害着俄罗斯经济，但普京在目前阶段似乎身处上风，因为对于其亲西方的领导人而言，乌克兰几乎陷入了无法治理的状态，这令该国加入欧洲主流国家的努力受挫。

鉴于克里米亚被俄罗斯纳入版图已有近一年时间，乌克兰东部地区被效忠普京的分裂力量控制，普京可能会授意乌克兰分裂力量占据更多的地盘。

普京接下来的一举一动将由他认为的什么对他最好来决定，而不一定是由西方批评人士认为的扩张政策或选民认为的保护国家利益来决定。

“一切选择皆有可能，”一位驻莫斯科的高级西方外交官称。“但最终全都与普京继续掌权以及他须要做什么来实现目标有关。”

这位外交官认为，对于乌克兰而言，出现好结果的希望渺茫。该外交官非常了解德国、法国、乌克兰及俄罗斯领导人2月12日在明斯克的会谈情况。

这位外交官称，可能出现的最好结果是乌克兰恢复到2013年冲突前的局面。还可能出现的结果包括长期的激战、该国东部陷入“冰冻”或低水平的冲突等，这些都会令乌克兰变得很难治理，甚至分崩离析。

“普京不想让乌克兰成为欧洲的一员，而且他正在成功地这么做，”美国共和党参议员John McCain周日在一次电视采访中说。

**普京的版图**

对于普京而言，如今的俄罗斯及其“近邻”版图的状况要比一年前更令人欣慰。

克里米亚已被纳入俄罗斯版图，乌克兰加入欧洲主流国家和北约的努力如今似乎问题重重。讲俄语的乌克兰东部地区虽然没有成为俄罗斯的一部分，但眼下看起来似乎更像是处于俄罗斯的势力范围内、而非乌克兰当局的掌控中。

俄罗斯还控制着格鲁吉亚的两个分裂地区南奥塞梯和阿布哈兹。俄罗斯在2008年同格鲁吉亚短暂开战并获胜后，承认这两个地区独立，此后则一直保持着这种分裂状态。

俄罗斯上周与南奥塞梯签署了一项边界协定，格鲁吉亚称此举令俄罗斯向兼并南奥塞梯迈进一步。此外，俄罗斯去年11月还与阿布哈兹结成“战略伙伴关系”。

一些西方官员认为，普京对其他前苏联国家也有野心。

英国国防大臣Michael Fallon上周称，普京对爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛构成“切实、迫切的危险”。欧盟执委会副主席Valdis Dombrovskis称，俄罗斯正在通过武力改写欧洲版图。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，俄罗斯正在“破坏现代世界秩序的基石--国际外交和多边机构。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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