普京在G20会议前痛批美国对俄制裁措施

路透莫斯科11月14日 - 俄罗斯总统普京周五指责美国向俄罗斯实施制裁，破坏自己创立的贸易组织，他并称希望这一“错误”最终能被克服。

普京在20国集团（G20）会议前接受俄罗斯官方通讯社塔斯社采访时称，美国和欧盟因乌克兰问题对俄罗斯实施的制裁不但有损俄罗斯，而且还有损全球经济。

普京称，冻结资产、签证禁令、将俄罗斯企业阻挡在西方金融市场和技术之外的举措违反国际法，因为只有联合国才有权这么做。

他并称，这些举措还违反包括关税与贸易总协定在内的贸易协议。关税与贸易总协定由美国牵头创立。

“美国自己在某一时间点创立了这一组织，现在却在粗暴地违反其准则。我衷心希望……最终这一点能被完全意识到，过去的事情就让它过去吧。”

普京称，他不会在G20会议上提到制裁问题，因为“毫无意义”。G20会议将于周六在澳大利亚开幕。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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