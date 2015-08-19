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时事要闻 | 2015年 8月 19日 星期三 10:38 BJT

普京将乌克兰东部冲突归咎于乌克兰当局

路透克里米亚塞瓦斯托波尔8月18日 - 俄罗斯总统普京周二将乌克兰政府军与反抗武装在乌东部的最新冲突归咎于乌克兰当局。

普京对记者称：“很遗憾，我们如今看到冲突升级，责任不在顿巴斯民兵组织，而是对方。”普京此前乘坐潜水器下潜至黑海水下。

他说：“我希望不会出现大规模直接冲突。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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