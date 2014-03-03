普京就乌克兰与西方对峙：谁先眨眼？

记者 Elizabeth Piper

路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯总统普京不惜为乌克兰冒险一搏，并且赌定美国总统奥巴马会先眨眼。

在对乌克兰施加影响力的博弈中，个人的政治失败让普京很受伤，于是他出手反击，视当前的危机为“对称”问题。

普京认为西方国家“袖手旁观”，任由武装人员导演在乌克兰首都基铺(基辅)的一幕幕事件。如今，在武装人员扩大对克里米亚地区的控制时，他自己也在“冷眼袖手”。

普京就乌克兰局势指责西方国家，称后者鼓动该国反对派违反恢复和平的协议，任由（莫斯科所谓的）“极端主义分子”和“法西斯分子”在乌克兰制造各种政治事端。

如今，通过让议会授权在乌克兰部署兵力以保护国家和本国公民的利益，普京与西方国家展开了对峙。

但对峙会进行到何种程度，这是很大的问题。

虽然俄罗斯在与乌克兰接壤的边境地区陈兵15万，但迄今尚无派兵迹象。对于乌克兰关于俄罗斯派示威者在该国东部一些城镇悬挂俄罗斯国旗的说法，俄罗斯也矢口否认。

西方领导人轮番呼吁普京勿要动武引发关注之际，普京则赌定西方的回应不会强烈。

他认为，奥巴马对于乌克兰没有太多可用的筹码，而且也没有兴趣卷入战争。

普京与奥巴马周六进行了长达90分钟的通话，两人的通话似乎在僵持中结束。

普京是否采取行动，可能仍取决于西方国家。

如果西方大国决定借助制裁惩罚俄罗斯，普京则可能再次奉行“对称”政策，采取类似行动进行还击。

纽约大学全球事务中心的教授Mark Galeotti在博客中写道，普京决定寻求议会授权出兵的举动，看起来不太像开战的前奏，更像是威胁，以迫使乌克兰和西方妥协。（完）