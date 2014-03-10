普京与英德领导人通话 对克里米亚公投看法分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/柏林3月9日 - 据克里姆林宫称，俄罗斯总统普京周日与德国总理默克尔和英国首相卡梅伦通电话，为克里米亚领导人脱离乌克兰的举动作辩护。

克里米亚半岛局势紧张，克里米亚议会此前宣布该地区属于俄罗斯的一部分，并定于3月16日就此举行公投。

“普京特别强调，克里米亚合法当局采取的举措是基于国际法的，旨在确保该半岛居民的合法权益，”克里姆林宫称。

“对于乌克兰现任当局没有采取任何行动限制极端民族主义分子和极端势力在首都基铺及许多地区的猖獗行为，俄罗斯总统还提请（通话）的领导人注意，”克里姆林宫在书面声明中说。

德国政府就此发布的声明称，默克尔对普京称，克里米亚的公投决定违反乌克兰宪法以及国际法。