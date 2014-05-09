焦点：普京立场软化 是策略还是无奈？

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Timothy Heritage

路透莫斯科5月8日 - 普京的一名重量级支持者周四向一头雾水的俄罗斯民众解释，普京总统在乌克兰问题上的立场为何会软化。

俄罗斯电台电话交谈节目的主持人索罗维尤夫（Vladimir Solovyov）兴奋地解读了普京为何出人意料地呼吁乌克兰东部的分裂主义者推迟公投，称普京此举非常高明。

他对听众说：“在乌克兰问题的博弈中，这是非常聪明、非常有力的举措。普京再次成为头号和平使者。”

有打进电话的观众担心普京此举被视作软弱的表现，索罗维尤夫不以为然地说：“普京迫使乌克兰政府进行对话。他这样做，在欧洲赢得了更多的支持。”

而当另一名听众表示不敢苟同时，向来尖刻的索罗维尤夫称对方听错了频道，并杜撰了一个频道名称，建议对方去听“敌人之声”频道。

如果说普京在某个时候格外需要像索罗维尤夫这样的支持者，那可能就是现在了。

此次电台节目过了几小时后，乌克兰东部的分裂主义者未听从普京的呼吁，决定按计划周日在卢甘斯克和顿涅茨克举行公投。

普京周三还称俄军已从俄乌边境撤离，并称乌克兰5月25日举行总统选举是“朝着正确的方向前进”。

许多人被普京搞得摸不着头脑。普京的幕僚们承认，普京在作出重大决策时，只听从自己“内心的声音”。

但要解释普京这次的态度变化，确实不容易。

如果克里姆林宫不配合乌克兰东部分裂主义者如期举行公投的决定，就可能失去后者的信任，进而失去对他们的影响力。

这样的话，很可能对普京产生不利影响，进而令人质疑他是否有能力确保俄罗斯在东西方僵持中占上风。

一些观察人士认为，普京不可能在未与分裂主义力量协商的情况下，作出如此冒险的表态。

智库--莫斯科卡内基中心（Moscow Carnegie Center）的分析人士利普曼（Maria Lipman）说：“普京在呼吁（分裂主义者）推迟独立公投时，不大可能不知道会是什么样的答复。”

“他可能是想借此表明，乌克兰东部的人可不是俄罗斯人，他们不听从俄罗斯的命令，俄罗斯控制不了他们，他们只做自己想做的事。普京希望传递出这样的讯息。”

**风险**

如果这真是普京的策略，那么其实有诸多风险。

普京对乌克兰选举表示审慎支持，这不仅令人大感意外，并且与其他俄罗斯官员近来的言论相悖。

本周稍早，俄罗斯外长拉夫罗夫质疑在乌克兰武装部队上街镇压骚动的情况下，举行选举是否恰当。

之前莫斯科所做的一切，似乎都是为了确保乌克兰选举不能举行或者出现瑕疵，这样俄罗斯就可以继续否认基辅当局的合法性。

普京则似乎摒弃了之前的官方口径，并且似乎把军事干预乌克兰的可能性抛到了远处。

不管普京的真实目的是什么，以及他此举经过了多么周密的计划，他似乎与俄罗斯官方媒体制造的舆论脱节了。

俄罗斯国家电视台把乌克兰领导人描述成了“法西斯分子”，关于大屠杀的警告看来是在为入侵或吞并乌克兰部分领土埋下伏笔，而普京却似乎偏离了这样的轨道。

前克里姆林宫幕僚帕夫洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）说：“我认为，普京现在想要行事慎重，可不容易。他现在比多数俄罗斯民众更慎重。”

“他当时需要多数人‘前进’，吞并了克里米亚。现在多数人想继续前进，他却不。这会让他面临问题。爱国主义情绪转化为对吞并（乌克兰部分地区）的呼声，当局将如何应对，目前还不得而知。”

普京可能觉得，他在乌克兰已实现了所有力所能及的目标，现在吞并乌克兰东部地区的时机还不成熟。

近几周乌克兰东部暴力事件增多，可能让他觉得俄罗斯难以继续控制事态了。

若在边境附近发生内战，可能助燃俄罗斯国内的暴力事件，影响俄稳定，从而给克里姆林宫带来难以预测的后果，对本已受创的俄罗斯经济来说可能雪上加霜。

普京面临的问题是，在引燃民族主义情绪、吞并克里米亚，将“妖怪”从魔瓶中放出后，如何将它放回瓶子里去。

对他来说，欧安会可能是个契机，欧安会已草拟了结束乌克兰危机的“路线图”。或许这可以解释，为何普京在与瑞士总统暨欧安会轮值主席会面后，作出了令人意外的表态。

对于俄罗斯来说，要与西方就乌克兰问题达成妥协，欧安会可能是最好的媒介。

欧安会可以促成协议，尽量掩饰美国和欧盟制裁对俄罗斯经济的冲击。对俄罗斯而言，如果直接与美国或欧盟达成协议，将难以向国内公众交代。

反对派领导人暨前国际象棋冠军卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）迅速指出，普京之所以立场软化，有其经济背景。

他在Twitter上写道：“普京刚刚与瑞士总统会面后，就宣布撤军并表示支持乌克兰选举。看来银行比坦克管用啊。”

俄罗斯官员肯定还是会继续抨击西方，克里姆林宫仍将对基辅当局持敌意态度，普京也将继续承诺维护在乌克兰的同胞。

但对于索罗维尤夫这样的人来说，要继续赢得公众对普京政策的支持，恐怕就不那么容易了。（完）