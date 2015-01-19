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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 14:46 BJT

普京发言人称波罗申科拒绝了普京的和平建议

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月18日 - 据俄罗斯媒体报道，俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov周日晚称，乌克兰总统波罗申科拒绝了普京上周提出的和平计划。

Peskov称，普京上周四晚通过信函提出了和平计划，建议乌克兰政府军和乌克兰东南部的分裂力量停火，同时提议双方撤离重型火炮。

“近日来，作为化解冲突的调解方，俄方坚持不懈地努力，”俄塔社援引Peskov的话称。

“特别是在周四晚，俄罗斯总统向乌克兰总统书面致函，当中包括建议冲突双方撤离重型火炮的具体计划。”

俄罗斯电视频道NTV公布了信函的副本。在信函中，普京建议“双方采取紧急停火措施，尽快撤离口径超过100毫米的破坏性武器”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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