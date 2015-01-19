普京发言人称波罗申科拒绝了普京的和平建议

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月18日 - 据俄罗斯媒体报道，俄罗斯总统普京发言人Dmitry Peskov周日晚称，乌克兰总统波罗申科拒绝了普京上周提出的和平计划。
Peskov称，普京上周四晚通过信函提出了和平计划，建议乌克兰政府军和乌克兰东南部的分裂力量停火，同时提议双方撤离重型火炮。
“近日来，作为化解冲突的调解方，俄方坚持不懈地努力，”俄塔社援引Peskov的话称。
“特别是在周四晚，俄罗斯总统向乌克兰总统书面致函，当中包括建议冲突双方撤离重型火炮的具体计划。”
俄罗斯电视频道NTV公布了信函的副本。在信函中，普京建议“双方采取紧急停火措施，尽快撤离口径超过100毫米的破坏性武器”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率