关于普京称两周内可拿下基辅的报导是断章取义--普京幕僚

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科9月2日 - 俄塔社（Itar-Tass）引述俄罗斯总统普京外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）的话称，关于普京称俄罗斯两周内就可拿下基辅的报导纯属断章取义。
乌沙科夫说：“这被断章取义了，成了（跟原来）完全不同的意思。”
意大利《共和报》（La Repubblica）本周报导称，普京曾对欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）说：“我如果想做的话，两周内就能拿下基辅。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。