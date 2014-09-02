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时事要闻 | 2014年 9月 2日 星期二 16:01 BJT

关于普京称两周内可拿下基辅的报导是断章取义--普京幕僚

路透莫斯科9月2日 - 俄塔社（Itar-Tass）引述俄罗斯总统普京外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）的话称，关于普京称俄罗斯两周内就可拿下基辅的报导纯属断章取义。

乌沙科夫说：“这被断章取义了，成了（跟原来）完全不同的意思。”

意大利《共和报》（La Repubblica）本周报导称，普京曾对欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）说：“我如果想做的话，两周内就能拿下基辅。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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