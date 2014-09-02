关于普京称两周内可拿下基辅的报导是断章取义--普京幕僚（更新版）

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路透莫斯科9月2日 - 俄塔社（Itar-Tass）引述俄罗斯总统普京外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）的话称，关于普京称俄罗斯两周内就可拿下基辅的报导纯属断章取义。

乌沙科夫说：“这被断章取义了，成了（跟原来）完全不同的意思。”

意大利《共和报》（La Repubblica）本周报导称，普京曾在电话中对欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）说：“我如果想做的话，两周内就能拿下基辅。”据报是巴罗佐在上周末的欧盟峰会中转述了这一说法。

乌克兰总统波罗申科周一指责俄罗斯发动“直接、毫不掩饰的侵略”，称俄罗斯的行为急剧改变了乌克兰政府军与分裂主义武装之间的力量平衡。俄罗斯方面则否认直接向乌克兰派兵。

普京周日呼吁乌克兰政府应该就乌克兰南部和东部的“国家地位”问题与民间武装进行谈判。

俄塔社援引乌沙科夫批评巴罗佐的说法称，转述对话细节是“不适宜”、且不合外交规范的。

“如果这样的事已经发生了，那么在我看来与严肃的外交人物形象不相符合。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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