关于普京称两周内可拿下基辅的报导是断章取义--普京幕僚

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月2日 - 俄塔社（Itar-Tass）引述俄罗斯总统普京外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）的话称，关于普京称俄罗斯两周内就可拿下基辅的报导纯属断章取义。
乌沙科夫说：“这被断章取义了，成了（跟原来）完全不同的意思。”
意大利《共和报》（La Repubblica）本周报导称，普京曾对欧盟委员会主席巴罗佐（Jose Manuel Barroso）说：“我如果想做的话，两周内就能拿下基辅。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。