关于普京称两周内可拿下基辅的报导是断章取义--普京幕僚

路透莫斯科9月2日 - 俄塔社（Itar-Tass）引述俄罗斯总统普京外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）的话称，关于普京称俄罗斯两周内就可拿下基辅的报导纯属断章取义。

乌沙科夫说：“这被断章取义了，成了（跟原来）完全不同的意思。”