普京警告美国因乌克兰危机起摩擦或威胁全球稳定

路透莫斯科10月15日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京警告美国称，核大国之间因乌克兰危机起摩擦可能威胁全球稳定，俄罗斯不会因制裁而受到胁迫。

普京在与乌克兰总统波罗申科于米兰举行会谈前夕发表措辞强硬的言论，称美国和欧盟因乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁阻碍和平举动。

“我们希望我们的伙伴们能意识到试图胁迫俄罗斯是草率行为，也要记住主要核大国间产生摩擦对战略稳定所能带来的风险，”普京在周四对贝尔格莱德进行短暂访问前接受塞尔维亚报纸《Politika》采访时说。采访内容是在周三发布的。

“对于我方而言，我们愿意在按照平等和真正考虑相互利益的原则下发展建设性合作。”

普京在8月时曾放狠话，称有核武器支持的俄罗斯武装部队准备应对任何侵犯，外国最好“别惹我们”。

“试图通过单边、不合法的限制性措施向俄罗斯施压，不会让我们找到解决方案，而是让对话复杂化，”普京称。

“如果刚达成推动和平进程的协议，几乎同时就推出新的制裁，那还如何能谈论努力化解乌克兰局势呢？”

上月达成相关停火协议后不久，欧盟推出了针对俄罗斯的新制裁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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