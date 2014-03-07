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时事要闻 | 2014年 3月 7日 星期五 13:28 BJT

普京称俄方将在遵循国际法前提下采取相应措施

路透莫斯科3月7日 -克里姆林宫称，俄罗斯总统普京在与美国总统奥巴马通过电话后，认为俄美双方在对乌克兰危机的处理方式及状态评估上仍存在差异。

普京周五在声明中表示，通过违宪政变上台的乌克兰新政府“对该国东部、东南部和克里米亚地区做出了一系列完全非法的决定。”

“对于要求俄罗斯伸出援手的呼吁，俄方无法忽视，将会在完全遵循国际法的前提下采取相应的措施，”普京称。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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