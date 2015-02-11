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时事要闻 | 2015年 2月 11日 星期三 09:58 BJT

克里姆林宫称普京与奥巴马敦促快速结束乌克兰流血冲突

路透莫斯科2月11日 - 克里姆林宫在一份声明中称，俄罗斯总统普京与美国总统奥巴马周二通电话，双方均强调需要找到乌克兰“内部”冲突的政治解决方案，以快速结束那里的流血冲突。

克里姆林宫还表示，二位总统均表示需保卫乌克兰全境内的居民，包括讲俄语的东部地区。

通话结束后美国白宫称，奥巴马敦促普京同意一项和平协议。普京将于周三在明斯克与乌克兰、德国及法国领导人会面，旨在努力达成和平协议。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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