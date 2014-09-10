普京称俄仍致力于协助乌和平进程--克里姆林宫

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科9月9日 - 据克里姆林宫周二发布的声明，俄罗斯总统普京对乌克兰总统波罗申科表示俄罗斯仍致力于“进一步协助”乌克兰和平进程。
克里姆林宫发布的通话记录称：“普京总统确认俄罗斯致力于进一步协助乌克兰危机和平解决。”
声明称，在通话过程中“强调了维护乌克兰东南部停火机制的重要性”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。