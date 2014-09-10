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时事要闻 | 2014年 9月 10日 星期三 11:18 BJT

普京称俄仍致力于协助乌和平进程--克里姆林宫

路透莫斯科9月9日 - 据克里姆林宫周二发布的声明，俄罗斯总统普京对乌克兰总统波罗申科表示俄罗斯仍致力于“进一步协助”乌克兰和平进程。

克里姆林宫发布的通话记录称：“普京总统确认俄罗斯致力于进一步协助乌克兰危机和平解决。”

声明称，在通话过程中“强调了维护乌克兰东南部停火机制的重要性”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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