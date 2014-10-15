普京和波罗申科将在意大利会晤 讨论天然气供应等争端

路透莫斯科10月15日 - 克里姆林宫表示，俄罗斯与乌克兰围绕天然气供应的长期争端将成为普京与波罗申科本周晚些时候在意大利会谈时的议题之一。

克里姆林宫周二晚间发布的一份声明称，俄乌总统已通过电话，讨论了在乌克兰东部恢复和平的措施。

欧亚领导人10月16-17日在意大利米兰举行峰会，届时普京与波罗申科均将出席。他们料将在峰会间隙继续讨论乌克兰危机以及天然气争端等问题。

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)(GAZP.MM)今年7月切断对乌克兰的天然气供应，因乌克兰此前未能支付天然气欠款。俄罗斯称乌克兰欠款已达到50多亿美元。

如果双方未能达成协议，乌克兰今年冬天可能会面临能源短缺，可能导致2006年和2009年欧洲天然气供应中断局面的重演。欧洲三分之一的天然气来自俄罗斯，其中大约半数要通过乌克兰输送。

俄罗斯和欧盟委员会的官员表示，协议可能即将达成。波罗申科周六表示，他希望在米兰的会谈中能就该问题实现“重要进展”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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