普京下周或与乌总统举行会谈--克里姆林宫

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月9日 - 俄罗斯克里姆林宫周四称，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科可能在意大利米兰召开的亚欧峰会间隙举行会谈。
克里姆林宫外交政策顾问Yuri Ushakov证实普京将出席10月16-17日在米兰召开的亚欧峰会，并称德国总理默克尔和法国总统奥朗德可能参加同波罗申科的会谈。
“安排了一系列同西方伙伴的会议，乌克兰问题将会是主要议题，”Tass通讯社援引Ushakov的话称。
Ushakov表示，不排除举行“诺曼底式会谈”的可能性。他指的是普京、默克尔、奥朗德及波罗申科6月曾在法国举行的会谈。
普京还在8月与波罗申科在白俄罗斯首都明斯克会面，两人就乌克兰东部停火的必要性达成共识。
Ushakov在9月26日称，波罗申科和普京就在接下来三周单独或以多边形式举行会谈的可能性进行了磋商。
中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三也将出席亚欧峰会 。
Ushakov称，普京还可能与安倍会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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