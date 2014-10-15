普京和波罗申科将在意大利会晤，讨论天然气供应等争端

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月15日 - 克里姆林宫表示，俄罗斯与乌克兰围绕天然气供应的长期争端，将成为普京与波罗申科本周晚些时候在意大利会谈时的议题之一。

克里姆林宫周二晚间发布的一份声明称，俄乌总统已通过电话，讨论了在乌克兰东部恢复和平的措施。

欧亚领导人10月16-17日在意大利米兰举行峰会，届时普京与波罗申科均将出席。他们料将在峰会间隙继续讨论乌克兰危机以及天然气争端等问题。

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) 今年7月切断对乌克兰的天然气供应，因乌克兰此前未能支付天然气欠款。俄罗斯称乌克兰欠款已达到50多亿美元。

如果双方未能达成协议，乌克兰今年冬天可能会面临能源短缺，可能导致2006年和2009年欧洲天然气供应中断局面的重演。欧洲三分之一的天然气来自俄罗斯，其中大约半数要通过乌克兰输送。

俄罗斯和欧盟委员会的官员表示，协议可能即将达成。波罗申科周六表示，他希望在米兰的会谈中能就该问题实现“重要进展”。（完）