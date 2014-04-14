焦点：普京力保俄对乌克兰影响力

2014年4月11日，俄罗斯总统普京在莫斯科之外的Novo-Ogaryovo主持召开会议，安全委员会委员参会。 REUTERS/Mikhail Klimetyev/RIA Novosti/Kremlin

路透莫斯科4月13日（记者 Timothy Heritage） -俄罗斯总统普京可能在历史上留下为俄罗斯赢回了克里米亚的名声，但他不想留下让乌克兰脱离了俄罗斯势力范围的印象。

未来六周对普京来说非常关键，乌克兰正准备迎接5月25日的总统大选，推动新宪法进程，并防止亲俄力量在东部制造分裂。

将克里米亚并入俄罗斯，为普京在国内赢得声望。但若与此同时丧失对乌克兰的影响力，则算得上代价惨重。

1991年前苏联解体后，乌克兰和俄罗斯不再属于同一个国家，但两国在经济、政治和文化方面仍联系紧密，俄罗斯对乌克兰保持巨大的政治和经济影响力。

前克里姆林宫幕僚帕夫洛夫斯基（GlebPavlovsky）说：“普京正寻求一种模式，希望能（对乌克兰）保持一定程度的影响力。”

“我认为未来六周至为关键，因为普京无法任由乌克兰选举产生一个俄罗斯无法接受的结果，并且他不能给外界留下优柔寡断的印象。”

“他需要快速解决方案。”

表面上看，普京未面临什么迫在眉睫的问题。在克里米亚并入俄罗斯后，他的支持率升至多年高位。

他关于复兴俄罗斯伟大梦想的演讲赢得高声欢呼，他试图将近邻重新归入俄罗斯的羽翼下。

俄罗斯的团结局面也许还能持续一段时间，目前看来普京在克里米亚取得的成功，压制了国内反对普京的呼声。

但商界和政界消息人士称，在平静的表面下暗流汹涌，因最初的狂喜逐步消退，面临西方制裁的严峻现实，此外，若俄罗斯不与西方合作，可能还会面临进一步制裁。

俄罗斯经济增长几近停止，今年头三个月资本流出规模接近640亿美元，而扶持克里米亚所需的庞大财政负担亦令人担忧。

一些商界领袖和政府官员对俄罗斯与西方的舌战亦感不安，因这可能重演前苏联时期的孤立局面，甚至可能导致俄罗斯富人及其在海外就读的子女在海外遭遇敌意。

一位不愿具名的俄罗斯商人称：“有些人感到困惑，他们不会公开这么说，但关于当前发生的事情是否对俄罗斯有利，大家的观点存在分歧。”

政治学家倍尔科夫斯基（Stanislav Belkovsky）在接受EkhoMoskvy电台采访时则明确指出，自从美国对与普京关系密切的人以及其他个人进行制裁后，氛围已开始有所变化。

他说：“两周前，俄罗斯的精英阶层处于狂喜状态，感觉俄罗斯赢得了重大的地缘政治胜利，我们应该感到骄傲。”

“但现在，精英阶层陷入了轻度沮丧。他们知道问题来了。”

对普京来说，能否保持声望的重点，就在于他能否保持俄罗斯对乌克兰的影响力。

乌克兰前总统亚努科维奇2月22日逃到俄罗斯后，莫斯科对乌克兰的影响力面临威胁。

乌克兰当前政府亲西方而非俄罗斯，这使得俄罗斯丧失对乌克兰影响力的风险加大，俄罗斯向来把乌克兰当作与西方之间的缓冲区，并将其视作俄罗斯文明的历史摇篮。

对俄罗斯民众而言，与乌克兰的联系有着血脉意义和情感意义，而对于俄罗斯政界和商界而言，乌克兰的工业和市场也非常重要。

当前乌克兰政府走的是亲西方路线，普京不希望乌克兰沿着这样的路线蓬勃发展，以免俄罗斯的反普京力量效仿当初乌克兰推翻亚努科维奇的抗议活动。

当前普京的战术重点是在俄乌边境增强兵力，这令乌克兰和西方国家担心他可能出兵吞并乌克兰东部地区，乌克兰指责俄罗斯在乌东部地区煽动骚动并支持分裂主义者。

普京已获得国会支持，若认为在乌克兰的俄罗斯族人面临威胁，则俄罗斯可出兵，这样的战术与当初吞并克里米亚时如出一辙。俄罗斯国家媒体也已经在作铺垫，称乌克兰被新纳粹主义团体包围。

但若俄罗斯真的出兵，可能面临西方国家新一轮、更严厉的制裁，甚至可能面临代价高昂的军事冲突，这会给俄罗斯带来重大损失，并严重影响普京的支持率。

帕夫洛夫斯基称，在边境增兵可能主要是迫使西方同意与俄罗斯共同磋商乌克兰的未来。

他说：“普京意识到，如果危机没有加深的风险，没人会请他加入有关乌克兰问题的讨论。”

俄罗斯在边境部署兵力，也是在提醒乌克兰新领导人：“老大哥”盯着呢，你们留点神！

此外俄罗斯还以天然气供应为筹码，向乌克兰施加压力。

本周四日内瓦会议上，俄罗斯肯定会提出对乌克兰的要求，包括要求乌克兰不加入北约和欧盟、要求予以各地区更多自治权、要求准许俄罗斯族人使用俄语而非乌克兰语。

数月来，克里姆林宫一直主张乌克兰实行联邦制。2月时，普京的顾问提出，乌克兰各地区甚至可实行不同的外交政策，工业集中的东部与俄罗斯结盟，说乌克兰语为主的西部地区则靠拢欧盟。

莫斯科毫不掩饰对乌克兰前总统亚努科维奇的支持，但没法指望新的总统会像亚努科维奇那么亲俄。不过，乌克兰领导人也知道，若与俄罗斯敌对，长期而言弊大于利。

即便俄罗斯不能指望乌克兰新总统公开亲俄，但还是能争取乌克兰未来领导人试图在东西方之间寻求平衡。如果普京能做到这点，他就能向俄罗斯民众表明：他已经竭尽全力保持莫斯科对乌克兰的影响力。

克里姆林宫幕僚坚持称，普京并不担心在历史上留下的口碑，他现在最关心的是俄罗斯的利益。但该如何评判他的行为，可能要过很长时间才能见分晓。

莫斯科政治科技中心（Centre for Political Technologies）的马卡仁科（BorisMakarenko）认为，俄罗斯吞并克里米亚后，对乌克兰的影响力未必就会削弱。他说：“这两者并非互相排斥的。”

他说：“我只知道，历史比我们中的任何人都更有智慧，它从不匆忙下定论。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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