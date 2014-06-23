乌克兰当局单方提出停火 但东部仍硝烟弥漫

路透莫斯科/基辅6月22日 - 乌克兰政府军与亲俄分裂主义力量周日激烈交战，这使得让乌克兰当局单方宣布的停火进一步承压。与此同时，俄罗斯总统普京敦促乌克兰当局与反抗武装谈判。

俄罗斯和乌克兰分别举行的纳粹德国入侵苏联周年纪念活动中，普京和乌克兰总统波罗申科均强调乌克兰东部实现和平的必要性。

为期七天的停火周五晚实行不久就面临压力，乌克兰政府指责分裂主义力量攻击俄乌边境附近的军事基地和哨所，此后暴力冲突至周日仍持续。

“不幸的是，我们的眼睛……告诉我们战斗仍在继续，我们昨晚看到乌克兰方面炮火活跃。”普京在莫斯科向无名烈士墓敬献鲜花后说道。

他称不清楚究竟是乌克兰军方还是支持政府的“所谓右翼准军事力量”使用了大炮，他未指责分裂主义力量。

波罗申科希望普京无条件支持他周五宣布的15点和平方案。

普京在克里姆林宫网站发表的评论中，泛泛而谈地表示支持停火与和平方案。

“我们需要确保停止所有战斗，”普京说，“归根结底，政治进程是最重要的。通过停火，推动各方进行对话，找到各方都能接受的折衷方案，这很重要。”

美国白宫称，波罗申科周日与美国副总统拜登通电话时称，分裂主义者继续攻击乌克兰政府力量。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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