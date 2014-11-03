乌东部分裂力量选举领导人 波罗申科称这是“闹剧”

路透乌克兰顿涅茨克11月2日（记者 Thomas Grove） - 乌克兰东部的亲俄分裂力量周日投票选举领导人，乌克兰总统波罗申科称这是一场“闹剧”。

根据出口民调，矿场电工出身的分裂力量领导人亚历山大·扎哈尔琴科（Alexander Zakharchenko）获得了81%的选票。该选举令俄罗斯同西方的僵局恶化。

美国和欧盟已经表示这是非法的选举，但俄罗斯称会承认选举结果。

波罗申科称，东部顿涅茨克和卢甘斯克叛乱地区在“坦克和机枪下”投票选举，这是一场“闹剧”。

“我希望俄方不要承认这些所谓的选举，因为这明显违反俄方代表也签署的9月5日明斯克协议，”他说。他指的是旨在让乌克兰政府军与分裂力量停火的一项国际和平协议。

在顿涅茨克，一个位于市中心的投票站上空飘扬着分裂力量的红黑蓝旗帜，投票站前摆放的音箱里播放着苏联时代的音乐。

国际文传电讯社报导称，俄罗斯外交部称，俄方“尊重乌克兰东南部地区居民的意愿”。

欧盟对选举表示反对。“我认为，顿涅茨克和卢甘斯克‘人民共和国’今日的‘总统和议会选举’，是乌克兰迈向和平道路的新障碍。这次投票是非法的，欧盟不会承认，”欧盟外交政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼（Federica Mogherini）在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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