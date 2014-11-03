乌东部分裂力量选举领导人，波罗申科称这是“闹剧”

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透乌克兰顿涅茨克11月2日 - 乌克兰东部的亲俄分裂力量周日投票选举领导人，乌克兰总统波罗申科称这是一场“闹剧”。
根据出口民调，矿场电工出身的分裂力量领导人亚历山大·扎哈尔琴科(Alexander Zakharchenko)获得了81%的选票。该选举令俄罗斯同西方的僵局恶化。
美国和欧盟已经表示这是非法的选举，但俄罗斯称会承认选举结果。
波罗申科称，东部顿涅茨克和卢甘斯克叛乱地区在“坦克和机枪下”投票选举，这是一场“闹剧”。
“我希望俄方不要承认这些所谓的选举，因为这明显违反俄方代表也签署的9月5日明斯克协议，”他说。他指的是旨在让乌克兰政府军与分裂力量停火的一项国际和平协议。
在顿涅茨克，一个位于市中心的投票站上空飘扬着分裂力量的红黑蓝旗帜，投票站前摆放的音箱里播放着苏联时代的音乐。
国际文传电讯社报道称，俄罗斯外交部称，俄方“尊重乌克兰东南部地区居民的意愿”。
欧盟对选举表示反对。“我认为，顿涅茨克和卢甘斯克‘人民共和国’今日的‘总统和议会选举’，是乌克兰迈向和平道路的新障碍。这次投票是非法的，欧盟不会承认，”欧盟外交政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼(Federica Mogherini)在声明中称。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申