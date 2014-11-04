东部分裂地区选举加剧乌克兰政治危机

路透基辅/顿涅茨克11月3日（记者 Thomas Grove/Richard Balmforth） - 乌克兰东部的分裂力量周末举行选举，该国总统波罗申科召集负责安全事务的主管周二召开紧急会议，商讨应对分裂力量挑战的新策略。

分裂力量举行选举，会在后苏联时期的欧洲制造新的“僵化冲突”，进一步威胁乌克兰的领土完整。乌克兰当局称，分裂力量举行选举是俄罗斯鼓动的。

选举组织者称，分裂力量领导人在顿涅茨克和卢甘斯克的选举中获胜。这令强烈反对选举的波罗申科面临挑战。

波罗申科发表声明驳斥选举为一场“闹剧”，重申选举违反了9月5日在白俄罗斯首都明斯克签署的协议。

波罗申科呼吁“调整”应对东部分裂力量的方式，表示打算废除给予东部地区“特殊地位”的法律。

他称，这是周二安全及防务委员会会议将要讨论的事项之一。

在顿涅茨克的选举中，现年38岁、矿场电工出身的亚历山大·扎哈尔琴科（Alexander Zakharchenko）轻松获胜，成为“顿涅茨克人民共和国”的领导人。一位分裂力量代表称，在卢甘斯克的选举中，伊戈尔·普罗特尼茨基（Igor Plotnisky）赢得了逾63%的选票。

乌克兰当局及西方国家目前将关注俄罗斯总统普京是否正式承认选举合法。

俄罗斯副外长卡拉辛（Grigory Karasin）没有提及该国是否会正式承认选举，但表示这些新当选的领导人如今有了与乌克兰当局谈判的权力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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