乌克兰分裂势力高层渐成俄罗斯人的天下

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅/顿涅茨克7月27日 - 随着乌克兰军队7月初在乌东部接连取胜，乌分裂势力领导人、俄罗斯人博罗代(Alexander Borodai)启程前往莫斯科，进行政治磋商。

在经过了他所谓的成功对话后，博罗代返回顿涅茨克并带来了一名新的高层人物：一位在摩尔多瓦亲俄分离运动及俄罗斯与格鲁吉亚战争中拥有丰富经验的俄罗斯人--安托费耶夫(Vladimir Antyufeyev)。

7月10日，博罗代任命安托费耶夫担任顿涅茨克人民共和国副总理。后者也成为负责乌克兰东部分离运动的多名俄罗斯人之一。

西方官员称，继博罗代和反对派指挥官史特雷科夫(Igor Strelkov)后，安托费耶夫的加入显示分离主义运动高层的变化，凸显俄罗斯对乌克兰冲突的介入。俄罗斯否认卷入乌克兰危机。

美国驻乌克兰大使皮亚特(Geoffrey Pyatt)表示：“过去几周，顿涅茨克人民共和国的领导层出现了巨大变化，这肯定会给人留下俄罗斯频频直接插手的印象。这些人定期与俄罗斯当局联系。”

拥有乌克兰背景的反叛力量领导人一直在被边缘化，这让在马航NH17客机被击落后，日渐紧张不安的分离主义力量内部出现不和。

安托费耶夫取代了来自顿涅茨克的反对派领导人Alexander Khodakovsk，成为顿涅茨克的最高安全长官。另一名来自顿涅茨克的领导人Denis Pushilin也被解职。他曾一度被任命为顿涅茨克的总统。

Alexander Khodakovsky依然是高级将领，但立场却益发独立。他对路透表示，分离主义势力拥有华府声称将马航飞机击落的那种防空导弹系统，但博罗代否认这种说法。

南部港口城市马里乌波尔(Mariupol)的一名乌克兰官员表示，俄罗斯人接管了整个反叛行动，并将来自本土的将领逐渐边缘化或解职。（完）