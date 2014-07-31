乌克兰分裂势力高层渐成俄罗斯人的天下

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅/顿涅茨克7月27日 - 随着乌克兰军队7月初在乌东部接连取胜，乌分裂势力领导人、俄罗斯人博罗代(Alexander Borodai)启程前往莫斯科，进行政治磋商。
在经过了他所谓的成功对话后，博罗代返回顿涅茨克并带来了一名新的高层人物：一位在摩尔多瓦亲俄分离运动及俄罗斯与格鲁吉亚战争中拥有丰富经验的俄罗斯人--安托费耶夫(Vladimir Antyufeyev)。
7月10日，博罗代任命安托费耶夫担任顿涅茨克人民共和国副总理。后者也成为负责乌克兰东部分离运动的多名俄罗斯人之一。
西方官员称，继博罗代和反对派指挥官史特雷科夫(Igor Strelkov)后，安托费耶夫的加入显示分离主义运动高层的变化，凸显俄罗斯对乌克兰冲突的介入。俄罗斯否认卷入乌克兰危机。
美国驻乌克兰大使皮亚特(Geoffrey Pyatt)表示：“过去几周，顿涅茨克人民共和国的领导层出现了巨大变化，这肯定会给人留下俄罗斯频频直接插手的印象。这些人定期与俄罗斯当局联系。”
拥有乌克兰背景的反叛力量领导人一直在被边缘化，这让在马航NH17客机被击落后，日渐紧张不安的分离主义力量内部出现不和。
安托费耶夫取代了来自顿涅茨克的反对派领导人Alexander Khodakovsk，成为顿涅茨克的最高安全长官。另一名来自顿涅茨克的领导人Denis Pushilin也被解职。他曾一度被任命为顿涅茨克的总统。
Alexander Khodakovsky依然是高级将领，但立场却益发独立。他对路透表示，分离主义势力拥有华府声称将马航飞机击落的那种防空导弹系统，但博罗代否认这种说法。
南部港口城市马里乌波尔(Mariupol)的一名乌克兰官员表示，俄罗斯人接管了整个反叛行动，并将来自本土的将领逐渐边缘化或解职。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。