《特写》乌克兰东部冲突暂缓，叛军士兵享受停火带来的安宁时光

(本文由路透中文网编译提供)

路透乌克兰MOLOCHNOYE3月9日 - 乌克兰东部前线城镇废墟里的叛军阵地上，笼罩着一派令人不安的宁静与生活氛围。乌克兰政府与叛军采取措施遵守一项脆弱的停火协议，但各自都随时准备应对对方违约发动的新一轮袭击。

烧焦的坦克外壳旁，一名身着迷彩服的女人正在煮甜菜根汤，而叛军士兵们正合力将一个空弹药箱改装成一辆旧式苏联摩托车的边斗。

战斗几乎将杰巴利采韦(Debaltseve )和乌格列戈尔斯克(Vuhlehirsk)等附近城镇夷为平地，但随着一项已持续三周的停火协定广泛生效，战斗已逐渐减弱。但亲俄分离主义分子仍在保持警惕，以防冲突再次发生。

当地的叛军指挥官是Vyacheslav，绰号Kot（猫）。他表示不想发动进一步的攻击，但希望扞卫自己的家园。“我根本不必杀你，”他用乌克兰语说着，就好似直接对着政府军队说一样。

“如果你觉得我对你们的房屋有什么想法，那可错了。我只想要自己家安全，家里有老婆给我做饭，”他说道。说这话的时候他在当地叛军总部外面，总部屋顶倾塌，两辆装甲运兵车停在后院。

*壕沟对峙，目力可及*

Molochnoye附近的山顶安置了前哨站，叛军从这里观察乌克兰政府控制的Novoluhanske镇附近的乌军阵地。路透所见的山顶上的一个叛军壕沟里配置了三名士兵。

叛军下了命令让士兵们低头，犹如为敌袭做准备一般，只有一个人戴着头盔。

另一名士兵用双筒望远镜查看两公里外乌军阵地上的沙袋；周围地上扔着至少5个反坦克导弹空壳；旁边一座小山上能看到更多叛军。

“昨天对方来了一个牵制性的小分队来侦察我们，”一个自称Andrei的枪手蹲伏在壕沟附近的草地上说着。“我们用轻型步枪的火力压住了他们。我们主要用‘神奇宝贝’，”他说着，“神奇宝贝”是他给卡拉什尼科夫冲锋枪起的绰号。

周末这个地区还有寥寥的爆炸声和枪声，但不清楚是哪方开的火，或者目标是什么。

远离前线两公里外是Molochnoye，一辆T-64坦克停在一幢一层楼的老房子附近。炮管末端罩着防毒面具，回转炮塔上盖着伪装毯。24小时内路透记者去了这个村子两次，坦克仍在原来位置。

“别给坦克拍照。它已经被完全盖住了，我们不用它，”一名叛军从房子里出来说着。“它叫维多利亚，随我妻子的名字。”（完）