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时事要闻 | 2015年 7月 1日 星期三 18:05 BJT

意大利总理称欧洲不应被视为是对抗俄罗斯的堡垒

路透柏林7月1日 - 意大利总理伦齐周三称，欧洲不应被视为是对抗俄罗斯的堡垒。

伦齐出访柏林时发表演讲称，尽管俄罗斯需要尊重乌克兰的主权和领土完整，但俄罗斯仍是打击恐怖主义的重要伙伴。

“东欧有一些人倾向于将欧洲视为对抗俄罗斯的堡垒，”伦齐说道，他表示这是一个有误导性的看法。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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