意大利总理称欧洲不应被视为是对抗俄罗斯的堡垒

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透柏林7月1日 - 意大利总理伦齐周三称，欧洲不应被视为是对抗俄罗斯的堡垒。
伦齐出访柏林时发表演讲称，尽管俄罗斯需要尊重乌克兰的主权和领土完整，但俄罗斯仍是打击恐怖主义的重要伙伴。
“东欧有一些人倾向于将欧洲视为对抗俄罗斯的堡垒，”伦齐说道，他表示这是一个有误导性的看法。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。