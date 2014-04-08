克里米亚入俄令乌克兰痛失逾100亿美元自然资源

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透基辅4月7日 - 乌克兰生态及自然资源部长AndriyMokhnyk周一称，俄罗斯将克里米亚并入其版图，令乌克兰痛失价值1,270亿格里夫纳（108亿美元）的自然资源和相关资产。
乌克兰曾表示，将就克里米亚被分离出去诉诸国际法庭，提出索赔要求。乌克兰总理ArsenyYatseniuk曾称，克里米亚被分离出去可能令该国损失数以千亿计美元。
Mokhnyk的发言人称，Mokhnyk已在新闻发布会上表示，乌克兰准备诉诸法庭，以追回该国因此损失的自然资源资产。
“部里的工作人员已估计了克里米亚资源的市场价值。据初步估算，这些资源价值1,270亿格里夫纳，”他在一个新闻发布会上表示。
据俄新社称，克里米亚地区是离岸钻井企业Chernomorneftegaz的总部所在地，俄罗斯认为该地区的石油和天然气储量分别为4,700万吨和1,653亿立方米。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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