克里米亚入俄令乌克兰痛失逾100亿美元自然资源

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅4月7日 - 乌克兰生态及自然资源部长Andriy Mokhnyk周一称，俄罗斯将克里米亚并入其版图，令乌克兰痛失价值1,270亿格里夫纳（108亿美元）的自然资源和相关资产。
乌克兰曾表示，将就克里米亚被分离出去诉诸国际法庭，提出索赔要求。乌克兰总理Arseny Yatseniuk曾称，克里米亚被分离出去可能令该国损失数以千亿计美元。
Mokhnyk的发言人称，Mokhnyk已在新闻发布会上表示，乌克兰准备诉诸法庭，以追回该国因此损失的自然资源资产。
“部里的工作人员已估计了克里米亚资源的市场价值。据初步估算，这些资源价值1,270亿格里夫纳，”他在一个新闻发布会上表示。
据俄新社称，克里米亚地区是离岸钻井企业Chernomorneftegaz的总部所在地，俄罗斯认为该地区的石油和天然气储量分别为4,700万吨和1,653亿立方米。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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