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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 14:28 BJT

欧洲汇市：卢布兑美元跌至纪录低位，投资者关心俄对新制裁的回应

路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯卢布兑美元周一触及历史新低38卢布，投资者关注俄罗斯对西方新一轮制裁的回应。

0607GMT，卢布兑美元 较上周五收盘价下跌0.6%至38.00，兑欧元 亦下滑0.6%，报49.22。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张荻)
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