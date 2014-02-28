乌克兰紧张局势加剧 美国呼吁俄罗斯勿干涉

路透乌克兰辛菲罗波尔2月28日（记者 Alessandra Prentice/Alissa de Carbonnel）

- 一伙武装人员占领克里米亚议会大楼并升起俄罗斯国旗后，美国呼吁俄罗斯在未来几天展示诚意，不要干涉乌克兰局势。

在乌克兰总统亚努科维奇周末被罢免后，克里米亚是最后一个反对新领导层的主要地区。

该地区还是俄罗斯海军黑海舰队的基地。乌克兰新领导人称，俄罗斯军队在克里米亚基地范围以外的任何动向，都将等同于侵略。

美国国务卿克里称，俄罗斯外长拉夫罗夫与他通话时承诺，俄罗斯不会对乌克兰进行军事干涉。

“我们认为，大家目前都需要后退一步，以避免任何形式的挑衅，”克里与德国外长施泰因迈尔召开联合新闻发布会时说。

“我们希望在未来几天看到俄方的决定与今日我们得到的承诺相符。”

亚努科维奇预计周五在俄罗斯召开新闻发布会，他宣传自己仍是乌克兰总统。

克里米亚是一个存在倾向性问题的地区。乌克兰与俄罗斯关系紧张时期，该地区通常都出现过独立主义情绪。

俄罗斯多次表示会保护本国民众在乌克兰的利益，该国周三还宣布在边境附近进行军事演习，参演人员达15万。克里称，拉夫罗夫称这次军演是早就计划好的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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