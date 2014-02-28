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路透中文国际短讯 | 2014年 2月 28日 星期五 15:47 BJT

乌克兰紧张局势加剧 美国呼吁俄罗斯勿干涉

一伙武装人员占领克里米亚议会大楼并升起俄罗斯国旗后，美国呼吁俄罗斯在未来几天展示诚意，不要干涉乌克兰局势。美国国务卿克里称，俄罗斯外长拉夫罗夫与他通话时承诺，俄罗斯不会对乌克兰进行军事干涉。亚努科维奇预计周五在俄罗斯召开新闻发布会，他宣传自己仍是乌克兰总统。路透
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