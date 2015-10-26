俄罗斯与乌克兰直飞航班中断

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科/基辅10月24日 - 俄罗斯与乌克兰之间的直飞航班将中断，两国互相制裁对方的航空公司。
乌克兰当局上月称，将自10月25日起禁止包括俄罗斯航空公司(AFLT.MM)在内的该国航空公司运营的直飞乌克兰的航班，作为对这些航空公司运营至克里米亚航班的惩罚。
乌克兰当局并禁止搭载军事装备或人员的俄罗斯飞机飞越乌克兰领空。
俄罗斯斥之为“又一疯狂举动”，并迅速作出回应，周日起向乌克兰的航空公司关闭领空，不过两国均表示愿意就取消禁令展开磋商。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。