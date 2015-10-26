俄罗斯与乌克兰直飞航班中断

路透莫斯科/基辅10月24日 - 俄罗斯与乌克兰之间的直飞航班将中断，两国互相制裁对方的航空公司。

乌克兰当局上月称，将自10月25日起禁止包括俄罗斯航空公司(AFLT.MM)在内的该国航空公司运营的直飞乌克兰的航班，作为对这些航空公司运营至克里米亚航班的惩罚。

乌克兰当局并禁止搭载军事装备或人员的俄罗斯飞机飞越乌克兰领空。

俄罗斯斥之为“又一疯狂举动”，并迅速作出回应，周日起向乌克兰的航空公司关闭领空，不过两国均表示愿意就取消禁令展开磋商。（完）