俄罗斯与乌克兰直飞航班中断

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/基辅10月24日 - 俄罗斯与乌克兰之间的直飞航班将中断，两国互相制裁对方的航空公司。
乌克兰当局上月称，将自10月25日起禁止包括俄罗斯航空公司 在内的该国航空公司运营的直飞乌克兰的航班，作为对这些航空公司运营至克里米亚航班的惩罚。
乌克兰当局并禁止搭载军事装备或人员的俄罗斯飞机飞越乌克兰领空。
俄罗斯斥之为“又一疯狂举动”，并迅速作出回应，周日起向乌克兰的航空公司关闭领空，不过两国均表示愿意就取消禁令展开磋商。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”