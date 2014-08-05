东欧情势：俄罗斯考虑限制欧盟航班飞越西伯利亚--报载

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透莫斯科8月5日 - 经济日报Vedomosti周二报导称，俄罗斯为回应欧盟因乌克兰危机对俄实施的制裁，可能将限制或禁止欧洲航空公司的航班使用跨西伯利亚的航线，导致这些飞往亚洲的航班成本上升。
俄罗斯廉价航空公司Dobrolyot上周被迫停飞所有航班，此前因欧盟将制裁范围扩大至经营克里米亚航线的航空公司，该公司的飞机租赁合同被取消。
Vedomosti援引消息人士称，俄外交部和交通部正在讨论对飞越俄领空的过境航班实施限制。
该报称，禁令可能不仅影响到汉莎航空 、英国航空和法国航空 等欧洲航空公司，也可能影响到俄罗斯航空，因为俄罗斯航空向这些欧洲航空公司收取越境飞行费。
俄罗斯交通部和民航部门未对报导置评。(完) (翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。