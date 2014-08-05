《焦点》俄罗斯威胁采取报复措施，可能迫使欧洲航班绕行

前往希腊、克罗地亚、保加利亚、土耳其和埃及度假的俄罗斯人日益增多。但由于俄罗斯经济放缓以及同西方关系交恶，今年卢布兑美元已经贬值9%，推高了俄罗斯人境外游的成本。

希腊一位旅游官员表示，预计今年的俄罗斯游客数量从2013年的135万降至110万，乌克兰游客数量减少50%。

大众旅游市场受到冲击的同时，美国则把制裁的目标瞄向与俄罗斯总统普京接近的个人。

俄罗斯亿万富翁Gennady Timchenko对俄塔社表示，美国Gulfstream公司已经停止为他的私人飞机提供服务，“Gulfstream已经停止履行合约义务，我花很多钱从他们那里购买的飞机只好停飞了。”

Timchenko表示，Gulfstream公司被禁止与他进行任何联系，可能不再供应备用零配件，私人飞机的导航系统也被禁用。(完)