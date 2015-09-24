俄罗斯计划在俄乌边境附近建设又一大型军事基地

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透俄罗斯博古恰尔9月23日 （记者 Anton Zverev） - 俄罗斯正计划在俄乌边境附近兴建又一大型军事基地。据公开文件和现场工作人员称，这处基地将可容纳约5,000名士兵以及重型武器。
路透本月早些时候报导称，俄罗斯在俄乌边境附近的别尔哥罗德地区建造一处大型军事基地。
新基地在前述基地以东，但仍距离俄乌边境的卢甘斯克地区不远。乌克兰政府武装与分裂主义者在卢甘斯克地区交战激烈。
文件显示，俄罗斯国防部打算将沃罗涅什地区博古恰尔一个老的军用补给站改造成一处大型军事基地，该基地将有数十栋建筑物，并兴建特殊设施，可容纳逾1,300辆装甲车和军火。
新基地将建设可容纳5,210名士兵的兵营、储存火箭的仓库、医院、游泳池以及大型训练设施。新基地距离俄乌边境45公里。
据俄罗斯政府网站zakupki.gov.ru公布的招标文件，俄国防部计划从俄罗斯东北的下诺夫哥罗德调动一个摩托化步枪旅至博古恰尔，此外还将调动受过核、生物和化学攻击应对训练的士兵前往。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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