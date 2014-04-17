（更正）路透记者亲历：活跃在俄乌边境的俄军

2014年4月16日，在距离边境约20公里的瓦卢伊基（Valuyki）村附近停着的俄罗斯军方卡车。 REUTERS/Anton Zverev

(因译文有误，内文第四段应改为美国总统“奥巴马”)

路透俄罗斯瓦卢伊基4月16日（记者 Maria Tsvetkova/Anton Zverev） -路透记者小组先后两次探访俄罗斯与乌克兰边境地区后称，上周后期以来，俄罗斯在俄乌边境的军事活动明显增强。

俄军周三在边境地区移动装备和武器，但并无明确迹象表明其究竟打算撤退还是前进。

俄罗斯称其在边境地区部署的军队是为了例行演练，但北约则称俄军是摆出可能入侵的姿态，以此威慑乌克兰政府。

美国总统奥巴马周一呼吁俄罗斯总统普京从边境撤兵，称俄军在乌克兰边境进行军事恐吓的情况下，无法通过外交努力成功结束乌克兰危机。

路透派出一支记者小组，前往边境地区俄军临时部署的三个地点，第一次是上周末去的，本周三又去了一次。

周三第二次去时，发现俄军在此地区明显更活跃了，道路上有了更多的军用卡车，看到的士兵数量也明显增多了。

在距离边境约20公里的瓦卢伊基（Valuyki）村附近，上周五还在的一个米-24攻击直升机编队已经不见踪影。当地人说这些直升机是周一晚上离开的。

但在这个地点，又增添了新的兵力。路透记者看到10个大型军用帐篷和20辆卡车，明显比上周时多了。卡车的引擎罩打开着，士兵正在检查引擎。

这里周边还装了带刺铁丝网，上周来的时候还没有。

近日乌克兰东部的紧张局势急剧升级，亲俄武装已占领约10座城镇的重要建筑物，乌克兰政府则展开“反恐行动”以夺回城镇控制权，俄罗斯称乌克兰当局的做法可能会引发内战。

莫斯科声称有权为了保护说俄语的人口而军事干预乌克兰，但称并无这样的计划。

北约指挥官、美国空军将领布里德洛夫（Philip Breedlove）周三称，俄乌边境附近的俄军规模或位置均无明显变化。

记者试图电话联系俄罗斯国防部发言人，对方未接听。

路透记者探访的第二个地点是Severny村附近的一个临时直升机基地，距离瓦卢伊基约170公里。上周五在这里看到的16架直升机也不见踪影，其他方面看似没什么变化。

该基地距离乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）约90公里。

在DalnyayaIgumenka村附近的一个野战医院，从上周到现在看起来没什么变化，大约有10个帐篷，15辆军用卡车，还有一个移动雷达设施。

往边境走，在沃罗涅日市（Voronezh）和别尔哥罗德（Belgorod）市之间的大路上，路透记者看到三辆深绿色的军用卡车排成一列。记者还在靠近边境的其他道路上不时看到军用卡车。

这与上周时俄军相对松弛的状态形成反差。在Dalnaya Igumenka，一名军官抽空去一个当地的小店里买冰淇淋。

他手上拿着冰淇淋说：“我们三周前来了这里，他们承诺一周后就让我们回去的。”他不愿透露姓名，称按要求不得与记者说话。

瓦卢伊基的一些居民称，该地区部署的军事力量是二战结束以来最大规模。

37岁的商店工作人员Tatiana说：“感觉回到1941年了。镇上和机场有许多军人。”

该地区的居民对乌克兰东部很熟悉，他们有亲戚在那儿，还经常过境去哈尔科夫购物。

许多居民称，乌克兰东部历史上就是俄罗斯的。但43岁的RimmaZhigunova则表示担心。

她说：“干嘛要派兵去哈尔科夫呢？如果哈尔科夫要求加入（俄罗斯），会爆发战争的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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