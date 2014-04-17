更正-路透记者亲历：活跃在俄乌边境的俄军

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(因译文有误，内文第四段应改为为美国总统“奥巴马”；本文由路透中文网编译提供)
记者 Maria Tsvetkova/Anton Zverev
路透俄罗斯瓦卢伊基4月16日 - 路透记者小组先后两次探访俄罗斯与乌克兰边境地区后称，上周后期以来，俄罗斯在俄乌边境的军事活动明显增强。
俄军周三在边境地区移动装备和武器，但并无明确迹象表明其究竟打算撤退还是前进。
俄罗斯称其在边境地区部署的军队是为了例行演练，但北约则称俄军是摆出可能入侵的姿态，以此威慑乌克兰政府。
美国总统奥巴马周一呼吁俄罗斯总统普京从边境撤兵，称俄军在乌克兰边境进行军事恐吓的情况下，无法通过外交努力成功结束乌克兰危机。
路透派出一支记者小组，前往边境地区俄军临时部署的三个地点，第一次是上周末去的，本周三又去了一次。
周三第二次去时，发现俄军在此地区明显更活跃了，道路上有了更多的军用卡车，看到的士兵数量也明显增多了。
在距离边境约20公里的瓦卢伊基（Valuyki）村附近，上周五还在的一个米-24攻击直升机编队已经不见踪影。当地人说这些直升机是周一晚上离开的。
但在这个地点，又增添了新的兵力。路透记者看到10个大型军用帐篷和20辆卡车，明显比上周时多了。卡车的引擎罩打开着，士兵正在检查引擎。
这里周边还装了带刺铁丝网，上周来的时候还没有。
近日乌克兰东部的紧张局势急剧升级，亲俄武装已占领约10座城镇的重要建筑物，乌克兰政府则展开“反恐行动”以夺回城镇控制权，俄罗斯称乌克兰当局的做法可能会引发内战。
莫斯科声称有权为了保护说俄语的人口而军事干预乌克兰，但称并无这样的计划。
北约指挥官、美国空军将领布里德洛夫（Philip Breedlove）周三称，俄乌边境附近的俄军规模或位置均无明显变化。
记者试图电话联系俄罗斯国防部发言人，对方未接听。
路透记者探访的第二个地点是Severny村附近的一个临时直升机基地，距离瓦卢伊基约170公里。上周五在这里看到的16架直升机也不见踪影，其他方面看似没什么变化。
该基地距离乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）约90公里。
在Dalnyaya Igumenka村附近的一个野战医院，从上周到现在看起来没什么变化，大约有10个帐篷，15辆军用卡车，还有一个移动雷达设施。
往边境走，在沃罗涅日市（Voronezh）和别尔哥罗德（Belgorod）市之间的大路上，路透记者看到三辆深绿色的军用卡车排成一列。记者还在靠近边境的其他道路上不时看到军用卡车。
这与上周时俄军相对松弛的状态形成反差。在Dalnaya Igumenka，一名军官抽空去一个当地的小店里买冰淇淋。
他手上拿着冰淇淋说：“我们三周前来了这里，他们承诺一周后就让我们回去的。”他不愿透露姓名，称按要求不得与记者说话。
瓦卢伊基的一些居民称，该地区部署的军事力量是二战结束以来最大规模。
37岁的商店工作人员Tatiana说：“感觉回到1941年了。镇上和机场有许多军人。”
该地区的居民对乌克兰东部很熟悉，他们有亲戚在那儿，还经常过境去哈尔科夫购物。
许多居民称，乌克兰东部历史上就是俄罗斯的。但43岁的Rimma Zhigunova则表示担心。
她说：“干嘛要派兵去哈尔科夫呢？如果哈尔科夫要求加入（俄罗斯），会爆发战争的。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托