《路透精英汇》俄商界担心国家重回前苏联时期被孤立的老路

路透莫斯科9月25日 - 俄罗斯商界人士在乌克兰问题上力挺总统普京，但又担心俄罗斯正被迫走向不民主、更加集中管理经济以及被孤立的道路，这让人联想到“邪恶帝国”前苏联。

与其他许多商界领袖一样，俄罗斯首富之一的波塔宁（Vladimir Potanin）称，西方制裁以及他们迫使总统普京改变政策的企图，可能会令俄罗斯与西方之间出现很难弥合的罅隙。

“目前正在发生的事情，主要是我国与欧洲、美国以及其他一些国家的接触被孤立，正在造成真正的遗憾，”波塔宁在路透俄罗斯投资精英汇接受采访时说。作为俄罗斯钢铁大亨，波塔宁在1991年前苏联解体后不久就建立了自己的商业帝国。

“因为从某种意义上看，我们正在回到苏联人被看成来自‘邪恶帝国’的时期，如今人们又开始将这样的外衣披在俄罗斯人身上。”“邪恶帝国”一词出自美国前总统罗纳德·里根。

俄罗斯商界普遍认为，西方因乌克兰危机对俄罗斯的制裁适得其反，并没有起到削弱普京的作用，而是让俄罗斯商界与政治精英团结一致，至少从目前看是这样的。

尽管俄罗斯在普京领导下努力与亚洲国家发展商贸和政治关系，同时推动国内各行各业发展，但俄罗斯商界显然对经济状况以及被西方日渐孤立感到日益恐慌。

许多商界人士称，除了继续走偏离民主、向鲜有创新和增长机会的国有化经济迈进的道路以外，西方并没有给普京太多选择。

波塔宁在措辞方面甚为谨慎，他称不想批评任何一方。

但他说：“如今国家经济发展正在放缓。是的，我们陷入困难时期，但俄罗斯人习惯了勒紧裤腰带过日子，我们会渡过这段时期。但那些离开（俄罗斯）市场的将会蒙受亏损……这太疯狂了，”他说。

美国和欧盟今年开始对俄罗斯实施制裁，目的是迫使该国改变对乌克兰的政策。受此影响，俄罗斯经济已经开始放缓。

该国经济眼下已经停滞，分析人士称俄罗斯面临数年的经济停滞。

为了报复西方的制裁，俄罗斯8月初实施禁止从许多西方国家进口乳制品、肉类、水果蔬菜等措施，这导致俄罗斯食品价格攀升，威胁到本就高企的通胀。

但俄罗斯农业部长Nikolai Fyodorov称，大多数俄罗斯民众理解政府为什么必须做出反应，且也会坚定立场。

“尽管面对物价上涨威胁，但全社会一直都很团结，”他在路透俄罗斯投资精英汇上说。

“民众说‘是的，我们理解，物价是在上涨，但有针对俄罗斯的制裁，而且我们被敌人包围了（我不想说这个，但我听说了）’。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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