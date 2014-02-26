俄呼吁欧安组织谴责乌克兰西部“新法西斯主义”情绪抬头

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透莫斯科2月26日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，欧洲安全与合作组织（OSCE）应对乌克兰西部地区“民族主义和新法西斯主义”情绪抬头予以“坚决谴责”。
拉夫罗夫在声明中还称，欧安组织应对民族主义分子在乌克兰禁用俄语的企图作出谴责。
“拉夫罗夫呼吁欧安组织坚决谴责乌克兰西部地区民族主义和新法西斯主义情绪抬头，谴责禁用俄语、将讲俄语的人口变为‘非公民’、限制言论自由的企图，”俄罗斯外交部在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）