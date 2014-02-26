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时事要闻 | 2014年 2月 26日 星期三 16:19 BJT

俄呼吁欧安组织谴责乌克兰西部“新法西斯主义”情绪抬头

路透莫斯科2月26日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，欧洲安全与合作组织（OSCE）应对乌克兰西部地区“民族主义和新法西斯主义”情绪抬头予以“坚决谴责”。

拉夫罗夫在声明中还称，欧安组织应对民族主义分子在乌克兰禁用俄语的企图作出谴责。

“拉夫罗夫呼吁欧安组织坚决谴责乌克兰西部地区民族主义和新法西斯主义情绪抬头，谴责禁用俄语、将讲俄语的人口变为‘非公民’、限制言论自由的企图，”俄罗斯外交部在声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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