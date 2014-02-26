俄呼吁欧安组织谴责乌克兰西部“新法西斯主义”情绪抬头

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月26日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周三称，欧洲安全与合作组织（OSCE）应对乌克兰西部地区“民族主义和新法西斯主义”情绪抬头予以“坚决谴责”。
拉夫罗夫在声明中还称，欧安组织应对民族主义分子在乌克兰禁用俄语的企图作出谴责。
“拉夫罗夫呼吁欧安组织坚决谴责乌克兰西部地区民族主义和新法西斯主义情绪抬头，谴责禁用俄语、将讲俄语的人口变为‘非公民’、限制言论自由的企图，”俄罗斯外交部在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选