俄实施报复性制裁 禁止13名加拿大人入境

路透莫斯科3月24日 -俄罗斯周一宣布，禁止包括官员、议员及公众人物在内的13名加拿大公民入境，以报复加拿大针对俄罗斯将克里米亚纳入其版图所实施的制裁措施。

俄罗斯外交部在声明中称，被禁止入境的加拿大公民包括该国总理哈珀的幕僚、议员、以及乌克兰裔加拿大人联会（UkrainianCanadian Congress）主席Paul Grod。

“此举是对加方采取的让人不可接受的行动所做的回应，加方的行为已经严重损害（俄加）双边关系，”俄罗斯外交部称。俄外交部还称，加拿大对“克里米亚公民自由表达意愿”选择视而不见。

美国、加拿大和欧盟已经对数名俄罗斯公民实施签证禁令和资产冻结措施。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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