俄实施报复性制裁，禁止13名加拿大人入境

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月24日 - 俄罗斯周一宣布，禁止包括官员、议员及公众人物在内的13名加拿大公民入境，以报复加拿大针对俄罗斯将克里米亚纳入其版图所实施的制裁措施。
俄罗斯外交部在声明中称，被禁止入境的加拿大公民包括该国总理哈珀的幕僚、议员、以及乌克兰裔加拿大人联会（Ukrainian Canadian Congress）主席Paul Grod。
“此举是对加方采取的让人不可接受的行动所做的回应，加方的行为已经严重损害（俄加）双边关系，”俄罗斯外交部称。俄外交部还称，加拿大对“克里米亚公民自由表达意愿”选择视而不见。
美国、加拿大和欧盟已经对数名俄罗斯公民实施签证禁令和资产冻结措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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