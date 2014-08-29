独家：俄人权活动人士称逾百名俄军在乌克兰的一次战斗中死亡

路透莫斯科8月28日（记者 Thomas Grove） - 俄罗斯总统人权委员会的两名成员援引目击者及死者亲属的说法周四称，有逾一百名俄罗斯士兵本月在乌克兰东部的一次战斗中死亡，这些士兵当时协助乌克兰亲俄分裂势力与乌克兰军队作战。

该委员会的两名成员Ella Polyakova和Sergei Krivenko称，8月13日在斯尼兹涅(Snizhnye)附近发生的这起事件中，有大约300人受伤，事发时俄罗斯士兵开着的一队装满弹药的卡车遭到Grad火箭弹的连续袭击。

“一队俄罗斯士兵遭到Grad火箭弹袭击，有一百多人死亡。这一切发生在顿涅茨克省的斯尼兹涅市，”Krivenko对路透说。

关于俄罗斯士兵的死亡人数，Polyakova称她得到的数据与Krivenko的相同。

这两人表示，他们向大约10位死者亲属和目睹袭击的其他士兵谈及此事，其中有些是护送死者尸体回到俄罗斯的士兵。他们的消息来源称，没有证明这些士兵到过乌克兰的文件，死亡证明上填写的信息显示这些人死于其他地方。

“当我与护送这些合同兵棺椁的士兵说到此事时，他们说命令是口头下达的，没有任何形式的书面文件，”Polyakova说。

一旦俄罗斯士兵死亡得到证实，这将会为乌克兰及其西方盟友指责俄罗斯通过向分裂势力提供武器和人力支持在乌克兰东部煽动冲突的说法提供支持。

俄罗斯一直否认参与乌克兰东部的冲突，该国国防部的一位官员周四再次强烈措辞予以否认。

路透记者就斯尼兹涅的这起事件致电俄罗斯国防部发言人寻求置评，电话无人接听。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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