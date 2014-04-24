焦点：乌克兰危机成中俄天然气协议推动力

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透莫斯科/北京4月23日（记者 Vladimir Soldatkin/Chen Aizhu） -行业消息人士称，因乌克兰危机威胁来自俄罗斯的天然气供应，欧洲国家计划降低对俄罗斯能源的依存度，这成为俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）力争下月与中国签署天然气供应协议的动力。
这宗交易预计将在下月俄罗斯总统普京访华期间签署协议，且对于俄罗斯开拓亚洲天然气市场非常关键。中俄围绕此宗协议的谈判前后约10年，价格是迟迟未达成交易的障碍所在。
Gazprom消息人士称：“从Gazprom方面目前工作进度看，我认为敲定该交易的可能性高达98%。”他并称，双方接近就价格达成协议。
一位北京的油企高管也称相关磋商取得进展。
北京的这位油企高管说：“谈判步伐在加快。这意味着余下问题的解决速度比以前加快。”
此宗交易的中方合作伙伴是中国石油天然气集团公司。双方均拒绝就谈判情况置评。
预计普京将于5月20-21日访问上海，但克里姆林宫尚未公开宣布此项行程。
消息人士称，乌克兰危机对这宗交易起到了推动作用，因危机促使欧洲客户寻求俄罗斯以外的天然气供应渠道。
目前欧洲天然气供应有约三分之一来自Gazprom，其中的一半取道乌克兰。
消息人士称，为了提高此宗交易对中方的吸引力，Gazprom在价格上作了更大让步，希望中国能接受每百万英热单位10-11美元的价格。而当前中国向土库曼斯坦进口天然气的价格为每百万英热单位9美元。
中国方面消息人士称，中国希望能更多介入俄罗斯的上游资产，但目前为止俄罗斯还不愿松口。
基于新的供应协议，自2018年起，Gazprom将通过始于东西伯利亚的管道，每年向中国供应380亿立方米天然气，相当于中国当前年需求量的四分之一左右。
Gazprom消息人士透露，该公司准备同意中国投资该新管道和其他基础设施。
此外，担心被另一能源巨头--俄罗斯石油公司（Rosneft）抢走中国的能源生意，也是促使Gazprom加快步伐的原因之一。
牛津能源研究所（Oxford Institute for EnergyStudies）称，尽快敲定交易是Gazprom迫在眉睫的任务，机不可失，时不再来。
该机构在其季刊中称：“如果此宗交易达成，对中国国内天然气市场、对地区和全球交易的影响都很大，远超出之前预期。”
该机构同时指出，若达不成协议，俄罗斯未来数年就很难在亚洲的天然气市场争取到利润可观的份额。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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