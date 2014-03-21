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货币新闻 | 2014年 3月 21日 星期五 19:48 BJT

东欧情势：普京签署法令，完成克里米亚入俄程序

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯总统普京周五签署法令，完成将克里米亚并入俄罗斯的程序。而西方领导人宣称克里米亚仍是乌克兰的一部分。

在俄罗斯国家电视台实况转播的仪式上，普京总统签署法令，批准将克里米亚纳入俄罗斯的条约，以及新成立克里米亚和塞瓦斯托波尔两个行政区的法律。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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