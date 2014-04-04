俄官员发表调侃言论 建议美国淡定对待克里米亚事件

路透莫斯科4月3日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯副外长亚布科夫（Sergei Ryabkov）周四发表刻薄调侃的言论，称美国的决策者们需要平心静气，或许可以练练瑜伽，以接受克里米亚如今已是俄罗斯一部分的事实。

俄罗斯将克里米亚并入其版图，导致乌克兰危机进一步恶化。西方国家已经采取制裁，制裁目标是据信与俄罗斯总统普京关系密切的官员和商界人士。

“可以建议我们的美国朋友们做些什么呢？花点时间在户外练练瑜伽、坚持膳食减肥，或许还可以看看电视上的喜剧小品节目，”亚布科夫对国际文传电讯社（Interfax）说。

“这样总比让自己不高兴、也让他人不好过要强，要知道木已成舟……发脾气、哭闹、歇斯底里，都没用。”

美国官员此前披露，美国政府已将美国国家航空航天局（NASA）加入禁止与俄罗斯政府大使联系的名单。这在很大程度上是美国加大对俄罗斯施压的象征性举措。

亚布科夫称，此类冻结双边接触的做法让局面变得“荒唐可笑”，两国气象学家之间的会议不得不被取消。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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