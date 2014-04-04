俄官员发表调侃言论 建议美国淡定对待克里米亚事件

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯科4月3日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯副外长亚布科夫（Sergei Ryabkov）周四发表刻薄调侃的言论，称美国的决策者们需要平心静气，或许可以练练瑜伽，以接受克里米亚如今已是俄罗斯一部分的事实。
俄罗斯将克里米亚并入其版图，导致乌克兰危机进一步恶化。西方国家已经采取制裁，制裁目标是据信与俄罗斯总统普京关系密切的官员和商界人士。
“可以建议我们的美国朋友们做些什么呢？花点时间在户外练练瑜伽、坚持膳食减肥，或许还可以看看电视上的喜剧小品节目，”亚布科夫对国际文传电讯社（Interfax）说。
“这样总比让自己不高兴、也让他人不好过要强，要知道木已成舟……发脾气、哭闹、歇斯底里，都没用。”
美国官员此前披露，美国政府已将美国国家航空航天局（NASA）加入禁止与俄罗斯政府大使联系的名单。这在很大程度上是美国加大对俄罗斯施压的象征性举措。
亚布科夫称，此类冻结双边接触的做法让局面变得“荒唐可笑”，两国气象学家之间的会议不得不被取消。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。